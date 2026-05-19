Insularità, Legge Nazionale per salvare il trasporto merci: il ministro Salvini nel mirino dei Riformatori

Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci, attraverso una legge nazionale. La proposta presentata dal gruppo dei Riformatori, in Consiglio Regionale, prevede vengano dirottati i proventi delle aste delle quote di emissione del trasporto marittimo, a sostegno delle imprese delle regioni isolane. Costituire, quindi, un fondo autonomo in grado di autoalimentarsi. Iniziativa che non si sovrappone alla continuità territoriale delle merci, è stato detto, spiegando anche il rispetto del perimetro europeo degli aiuti di stato. Proposta che potrebbe trovare ampia condivisione in Consiglio Regionale e viaggiare in tempi rapidi a Roma. Riformatori che non hanno risparmiato critiche in particolare al Ministro Salvini: «Offriamo adesso al Governo l'occasione di dare un segnale per vedere applicato un diritto riconosciuto dalla Costituzione».

ALDO SALARIS COORDINATORE RIFORMATORI SARDI

MASSIMLIANO MANCA ESPERTO LOGISTICA E TRASPORTI

GIUSEPPE FASOLINO CONSIGLIERE REGIONALE RIFORMATORI

UMBERTO TICCA CAPOGRUPPO RIFORMATORI CONSIGLIO REGIONALE