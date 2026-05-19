OpenAI, Musk perde la causa contro Altman: ricorso oltre termini

Oakland (California), 19 mag. (askanews) - Elon Musk perde la causa contro OpenAI, Sam Altman e gli altri cofondatori della società. Una giuria federale di Oakland ha stabilito che il ricorso del miliardario è arrivato troppo tardi, oltre i termini previsti dalla legge. Musk accusava OpenAI di aver tradito la missione originaria non profit, trasformandosi nel colosso commerciale dietro ChatGPT.Secondo l'accusa, Altman e Greg Brockman avrebbero usato in modo improprio una donazione destinata alla ricerca sull'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità.La decisione blocca il caso prima dell'esame di merito e allontana una minaccia pesante per OpenAI.Se Musk avesse vinto, avrebbe potuto chiedere il ritorno della società alla struttura non profit, con effetti sui rapporti con investitori come Microsoft, Amazon e SoftBank.