nell’oristanese
18 maggio 2026 alle 08:44
Incidente sulla Statale 131: soccorsi in azioneScontro in direzione Cagliari. Sul posto Polizia stradale e tecnici Anas
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Incidente, lunedì mattina, lungo la Statale 131 nell’Oristanese, al chilometro 112 in direzione Cagliari. Sarebbero due le auto coinvolte, una delle quali si è “girata” sulla carreggiata, riportando pesanti danni nella parte anteriore.
Dopo l’allarme in azione i soccorsi, compresa Polizia stradale e tecnici Anas.
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