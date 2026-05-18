Incidente, lunedì mattina, lungo la Statale 131 nell’Oristanese, al chilometro 112 in direzione Cagliari. Sarebbero due le auto coinvolte, una delle quali si è “girata” sulla carreggiata, riportando pesanti danni nella parte anteriore.

Dopo l’allarme in azione i soccorsi, compresa Polizia stradale e tecnici Anas. 

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