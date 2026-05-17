Un ragazzo di 18 anni ha perso le dita della mano sinistra a causa dell'esplosione di un petardo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato durante i festeggiamenti per la promozione del Villasalto in Seconda Categoria.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I medici purtroppo non hanno potuto niente. Il ragazzo, nonostante il grave trauma riportato, non è in pericolo di vita. È ricoverato nell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Salvatore Montisci

© Riproduzione riservata