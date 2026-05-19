Nuovo album per Aiello: in Scorpione accetto anche il mio dark side

Milano, 19 mag. (askanews) - Una rinnovata consapevolezza, un pizzico di ironia e tanta musica, a tre anni di distanza dal precendete album, Aiello torna con "Scorpione" un lavoro raccoglie frammenti di vita e profondità emotiva, scegliendo come titolo un animale pericoloso ma affacinante. "In realtà il Dark Side di ognuno di noi non è affatto pericoloso se lo si accetta e lo si abbraccia. Io sono leone di segno zodiacale, ascendente Scorpione, Luna Scorpione. E ho preso consapevolezza di questo conflitto che c'è fra il mio essere leone, a petto in fuori, luce, re della giungla e il mio lato più oscuro, "il non sono abbastanza", "non guardatemi", "non vado bene". A un certo punto ho scelto di abbracciare queste mie ombre di accoglierle finalmente e allora ho dedicato un disco chiamando lo scorpione"L'R&B torna centrale in questo lavoro."L'R&B è il genere che io ascolto da quando ero piccolino, tutti i giorni io ascolto principalmente a R&B internazionale. L'ho sempre messo in tutte le canzoni dei lavori passati in una dose un po' più piccola. Adesso volevo regalarmi un disco pieno di R &B e così me lo sono concesso. Un gran regalo".Aiello canta anche l'amore, ma c'è anche un messaggio a restare umani di fronte alle difficoltà."Sì, c'è bisogno di ricordarsi di essermi muniti di un cuore. C'è bisogno di ricordarsi che l'accoglienza e il rispetto sono dei valori importanti e attraverso il racconto del proprio viaggio e della propria musica sono valori che possono comunque passare. Io in questo disco racconto diverse cose, anche il viaggio che ho fatto per accogliermi e abbracciarmi e questo potrebbe essere anche in qualche modo simbolico e emblematico rispetto anche a dei temi molto più trasversali e più lontani".Aiello tornerà live con una serie di date da novembre nei club delle principali città.