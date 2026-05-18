Orrore a Pollena Trocchia, nel Napoletano, dove i corpi senza vita di due donne sono stati trovati questa notte, poco prima dell’1, in un cantiere edile in viale Italia.

I corpi erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo di sei piani in costruzione, le donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine, uccise in giorni differenti. A lanciare l’allarme, facendo arrivare sul posto i carabinieri, è stata una coppia che si era appartata in zona e ha visto un uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscirne, da solo, con una borsetta in mano.

L’ipotesi che si trattasse di un duplice omicidio è stata confermata in mattinata, quando i carabinieri hanno fermato un 48enne residente a Sant’Anastasia. E l’uomo, al termine di un lungo interrogatorio, è crollato ammettendo le sue responsabilità.

Secondo il suo racconto, al vaglio degli inquirenti, le avrebbe uccise in due giorni diversi. Le vittime sono due prostitute. Dopo aver consumato un rapporto, per non pagarle le avrebbe spinte nel vuoto.

L’ultimo omicidio risalirebbe alla serata di ieri, domenica 17 maggio, quando la coppietta ha chiamato il 112 facendo intervenire i carabinieri. Il primo, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nola che si occupa del caso, la sera precedente.

(Unioneonline/L)

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