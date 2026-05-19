Nuoro, nuovo “volto” per il monte Ortobene: «Diventerà un parco regionale»

Fare del Monte Ortobene un parco regionale. Con una delibera la giunta comunale di Nuoro delinea un futuro tutto nuovo per la cima-simbolo.

Un cambio di passo, netto. La vetta cara a Grazia Deledda assume contorni differenti, almeno sulla carta e stando alle intenzioni della giunta comunale nuorese. Diventa un’area per tutti, ricca di sentieri, a misura di visitatore. Insomma, nel futuro del monte Ortobene la Zona di protezione speciale si trasforma in “parco regionale”. E abbraccia il territorio.

Intanto, a pochi metri dalla statua del Redentore è stato appena inaugurato un sentiero che diffonde inclusione. Privo di barriere, immerso nel verde, permetterà di raggiungere la chiesetta in quota.

Gli intervistati sono: Marco Canu, assessore Ambiente Comune - Nuoro; Antonio Costa, comitato “Monte Ortobene Ultima spiaggia”