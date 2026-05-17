Il boato ha svegliato tutto il quartiere di Terralba che si affaccia sulla borgata di Tanca Marchesa.

L’esplosione, verso le 8, ha distrutto una una villetta a schiera in via Boccaccio. Il proprietario, un 35enne, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale di Sassari.

In via Boccaccio, ovviamente invasa da buona parte dei residenti scesi in strada dopo il boato, sono arrivati i vigili del fuoco che, una volta isolata la zona, hanno effettuato la messa in sicurezza della villetta.

Si sta anche valutando se si sono verificati danni strutturali negli edifici vicini.

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