Poste Italiane prima platform company del Paese

Roma, 19 mag. (askanews) - Dagli uffici postali all'App P, dagli Atm alle reti terze, la strategia omnicanale di Poste Italiane si conferma un modello vincente: nel 2025 sono stati 27,2 milioni, in crescita del 7,7%, i contatti giornalieri. Al centro del modello la nuova Super App P, che rappresenta la sintesi del percorso di trasformazione digitale dell'azienda e ha permesso a Poste Italiane di raggiungere nel 2025 la cifra di 19,4 milioni di clienti digitali. Il servizio del TG Poste.