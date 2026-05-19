Cina: nessuna vittima dopo il drone russo su nave nel Mar Nero

Pechino, 19 mag. (askanews) - La Cina afferma che non ci sono state vittime dopo l'attacco con un drone russo contro una nave cargo con membri dell'equipaggio cinesi nel Mar Nero. L'episodio, denunciato dall'Ucraina, è avvenuto alla vigilia della visita di Vladimir Putin a Pechino.Secondo Kiev, il drone ha colpito nella notte una nave diretta a Odessa con equipaggio cinese. La marina ucraina ha riferito che nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito e che l'imbarcazione ha proseguito la navigazione."Abbiamo preso nota delle notizie - ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese - In base alle informazioni di cui disponiamo, la nave coinvolta è registrata nelle Isole Marshall e ha a bordo membri dell'equipaggio cinesi. L'ambasciata cinese in Ucraina ha già contattato l'equipaggio e ha confermato che non ci sono state vittime. La posizione della Cina sulla crisi ucraina è sempre stata coerente e chiara. Il dialogo e il negoziato sono l'unica via praticabile per risolvere la crisi".