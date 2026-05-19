Brasile, Ancelotti richiama Neymar per il Mondiale 2026

Rio De Janeiro, 19 mag. (askanews) - Neymar torna in nazionale e giocherà il Mondiale 2026 con il Brasile. Carlo Ancelotti ha inserito il numero 10 nella lista dei 26 convocati annunciata a Rio de Janeiro, riportando in Seleçao il miglior marcatore della sua storia dopo oltre due anni di assenza.Il ritorno arriva al termine di una lunga rincorsa, segnata da infortuni e dubbi sulla condizione fisica del giocatore, che non vestiva la maglia del Brasile dall'ottobre 2023. Per Ancelotti, però, Neymar ha ritrovato continuità e può ancora avere un peso importante. Per il fuoriclasse brasiliano sarà la quarta Coppa del Mondo dopo quelle del 2014, 2018 e 2022. Il Brasile debutterà a giugno nel gruppo C contro Marocco, Scozia e Haiti."Abbiamo valutato Neymar per tutto l'anno - ha detto Ancelotti - e abbiamo visto che nell'ultimo periodo ha giocato con continuità e che la sua condizione fisica è migliorata. Pensiamo che sia un giocatore importante e che avrà un ruolo importante in questa Coppa del Mondo"."Neymar ha lo stesso ruolo e le stesse responsabilità degli altri 25 - ha proseguito l'allenatore - Non abbiamo scelto Neymar perché pensiamo a lui come a una buona riserva; l'abbiamo scelto perché crediamo che possa dare alla squadra le sue qualità uniche".