La città accelera verso l’America’s Cup, a Cagliari gli ultimi allestimenti tra palchi e maxischermo

La città accelera verso l’America’s Cup. A un giorno dalla vigilia delle regate preliminari, tra via Roma, il Lazzaretto e il Bastione di Saint-Remy proseguono gli ultimi allestimenti: palchi, maxischermi, gazebo e aree hospitality stanno prendendo forma mentre operai e tecnici lavorano senza sosta per ultimare il Race Village (in via Roma) e la Fan Zone (al Lazzaretto).

Sul lungomare si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, tra curiosi, turisti e cantieri agli sgoccioli: Cagliari si prepara a vestirsi a festa per il grande evento internazionale.