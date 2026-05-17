Pesanti disagi per il traffico sulla strada statale 131 all'altezza di Serrenti, in direzione Cagliari, a causa di un incidente: cinque le auto coinvolte in un tamponamento.

Per le persone a bordo solo leggere ferite con le ambulanza del 118 intervenute per i soccorsi.

Al lavoro anche le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire la viabilità: in pochi istanti si sono formate lunghe file d'auto.

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