l’incidente
17 maggio 2026 alle 19:57
Maxi tamponamento sulla 131, lunghe code in direzione CagliariCinque le auto coinvolte nello schianto, all’altezza di Serrenti
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Pesanti disagi per il traffico sulla strada statale 131 all'altezza di Serrenti, in direzione Cagliari, a causa di un incidente: cinque le auto coinvolte in un tamponamento.
Per le persone a bordo solo leggere ferite con le ambulanza del 118 intervenute per i soccorsi.
Al lavoro anche le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire la viabilità: in pochi istanti si sono formate lunghe file d'auto.
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