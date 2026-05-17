Incidente con due giovani feriti sulla ex 131 all'altezza del centro commerciale La Corte del Sole a Sestu: un'auto, per cause ancora da chiarire si è ribaltata più volte.

Il conducente, un 25enne, e la passeggera di 21 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità con assegnato un codice rosso per la dinamica.

Non avrebbero riportato ferite particolarmente gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

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