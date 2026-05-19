Propaganda razzismo e apologia fascismo: denunciati 13 minori a Siena

Siena, 19 mag. (askanews) - Con un'operazione chiamata "Format 18", la Polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Eseguite anche perquisizioni e sequestri. L'inchiesta era partita nel luglio 2025 dopo il ritrovamento, nelle abitazioni di due ragazzi minorenni di armi e munizioni.L'indagine ha fatto emergere una rete di giovanissimi collegati attraverso chat e gruppi social di estrema destra e accomunati da ideologie suprematiste e neonaziste. All'interno delle chat venivano condivisi contenuti inneggianti all'odio contro immigrati, stranieri, musulmani e persone appartenenti alla comunità LGBTQ+.