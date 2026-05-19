Giallo questa mattina a Villamassargia, nella zona industriale all’ingresso del paese, in località Sas Ruas. Il cadavere di un uomo è stato trovato fuori da un capannone all’ingresso dell’azienda Granella Carni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della vittima che, secondo le prime informazioni, avrebbe circa 60 anni. Sulle cause del decesso non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del malore.

Dai primi accertamenti, la vittima – che non sarebbe un dipendente dell’azienda – è stata trovata riversa a terra dai dipendenti, che hanno subito dato l’allarme e chiamato i soccorsi.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline/v.f.)

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