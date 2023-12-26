La solidarietà non va in vacanza: centinaia di pasti serviti alla mensa Caritas di Cagliari

La solidarietà non va in vacanza, anzi durante le feste cerca di mettere un marcia in più per cercare di alleviare le sofferenze dei più bisognosi.

Anche oggi, Santo Stefano, i volontari della mensa Caritas di viale Sant’Ignazio, a Cagliari, si sono fatti in quattro, servendo un piatto caldo e una parola di conforto a tanti indigenti.

Anche a Natale hanno servito 55 colazioni, 135 pranzi e 122 cene. Oggi menu speciale: lasagne al forno, fusilli in bianco, agnello in umido, pollo, maialetto e “cordula”. «I numeri durante le feste aumentano», spiega il responsabile della mensa Eugenio Mulana, «molte strutture sono chiuse e per questo vengono da noi, che non chiudiamo mai».