Baunei, sequestrato il pontile di Cala LunaLa decisione quando la stagione turistica è ormai alle porte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ieri mattina carabinieri e Guardia di finanza, su mandato della Procura di Lanusei, hanno apposto i sigilli al pontile che porta alla spiaggia di Cala Luna.
Struttura sotto sequestro, a seguito di un esposto del Comune di Baunei datato gennaio 2025 secondo il quale il Comune di Dorgali, concessionario del pontile perché vincitore del bando, non era autorizzato a eseguire i lavori per costruirlo.
La vicenda non è certo un buon viatico per la stagione turistica alle porte. Proprio nel momento in cui decine di barconi si apprestavano a traghettare sulla spiaggia regina della costa Orientale turisti da tutto il mondo.
Tutti i dettagli nell’articolo di Simone Loi su L'Unione Sarda in edicola e sull'Unione Digital