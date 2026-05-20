Ventisei patenti di guida ritirate. È il risultato di una serie di controlli messi in atto dalla polizia stradale di Sassari in occasione dei festeggiamenti della Cavalcata sarda che hanno portato a Sassari numerosi visitatori.

Durante un servizio di vigilanza sulla statale Sassari-Alghero, gli agenti con l’utilizzo del telelaser hanno registrato il passaggio di una Bmw di grossa cilindrata che sfrecciava alla velocità di 206 chilometri orari. Oltre a questo gravissimo episodio, sono state elevate 6 sanzioni per superamento dei limiti di velocità.

I controlli si sono concentrati anche sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati accertati 7 casi di violazione dell’articolo 186 del codice della strada.

Contestate anche numerose altre infrazioni: 12 conducenti sono stati sanzionati per l’uso del telefono cellulare durante la guida, 22 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 12 per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e 33 per l’omessa revisione del veicolo. La polizia stradale è intervenuta per il rilievo di 6 sinistri.

(Unioneonline/A.D)

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