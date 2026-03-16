Famiglia del bosco, i genitori invitati al Senato dal presidente La RussaMercoledì Nathan Trevallion e Catherine Birmingham a Palazzo Madama, La Russa già a dicembre aveva auspicato un ritorno a casa dei bimbi entro Natale
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Mentre vanno avanti le trattative tra i servizi sociali e la famiglia del bosco, arriva la mossa di Ignazio La Russa nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che dallo scorso novembre sono stati privati della potestà genitoriale.
I due genitori saranno ricevuti mercoledì a Palazzo Madama dal presidente del Senato.
La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.
Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.
(Unioneonline)