Mentre vanno avanti le trattative tra i servizi sociali e la famiglia del bosco, arriva la mossa di Ignazio La Russa nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che dallo scorso novembre sono stati privati della potestà genitoriale.

I due genitori saranno ricevuti mercoledì a Palazzo Madama dal presidente del Senato.

La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata