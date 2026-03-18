La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena.

Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono state fermate 12 persone che stavano progettando l'assalto, individuati nella loro base operativa.

Alcuni componenti della banda hanno tentato la fuga nei campi ma sono stati arrestati dalle Teste di cuoio in un’operazione conclusa dopo circa due ore. sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco.

- Notizia in aggiornamento –

(Unioneonline)

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