Foggia, investito da un monopattino guidato da un tredicenne: 88enne muore dopo una settimana di sofferenzeImmediato il ricovero, poi il coma. I familiari della vittima presentano denuncia
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È morto dopo oltre una settimana di ricovero in ospedale l’anziano di 88 anni di Foggia investito da un monopattino mentre si trovava in viale Michelangelo a Foggia. L'incidente è avvenuto il tardo pomeriggio dell'8 marzo scorso.
Troppo gravi le lesioni riportate dall'anziano che è stato in coma, anche dopo un intervento chirurgico effettuato per ridurre un ematoma cerebrale. A quanto si apprende, il monopattino era guidato da un ragazzino di poco più di 13 anni (la legge autorizza la guida dei monopattini elettrici dai 14 anni in su).
I familiari dell'88enne hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine. È il primo caso di decesso che si verifica a seguito di un incidente con il monopattino in provincia di Foggia.
(Unioneonline)