Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? Questo il quesito che sta alla base dello studio effettuato da Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, che ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese.

E a guidare questa speciale classifica sono le isole, Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Siracusa con 272,61 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Catania con 272,39 ore: la differenza di 0,22 ore equivale a circa 13 minuti in più in media al mese per Siracusa rispetto a Catania. A completare la top 3 troviamo Cagliari, il capoluogo sardo sale sul podio con 266,02 ore di sole medie al mese.

Al quarto e quinto posto, in rappresentanza della Puglia, si posizionano Andria (249,83 ore) e Bari (248,44 ore). La Sardegna riappare all’interno di questa classifica appena fuori dalla top 10. In undicesima posizione troviamo Sassari con 243,60 ore medie mensili, appena dietro Roma (nona con 246,21 ore) e Foggia (decima con 243,83 ore), ma davanti a Napoli (dodicesima con 242,09 ore).

La classifica è stata stilata estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2012 al 2026. Sono state prese in esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose secondo gli ultimi dati ISTAT del 30 settembre 2025, con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ovvero Aosta, Campobasso e Potenza.

In caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra due o più località, è stata data la precedenza in graduatoria alla città con la temperatura media più alta; in caso di ulteriore parità è stata data precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.

(Unioneonline/n.s.)

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