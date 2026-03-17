La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra, in una puntata che andrà in onda giovedì alle 13.

L'annuncio, dopo alcune indiscrezioni e non poche polemiche sull’opportunità per Fedez dell’invito alla vigilia del referendum, è arrivato sui profili social del programma on demand realizzato dal rapper, con un reel su Instagram, contenente una pillola di alcune delle domande poste dai due conduttori. Fra i temi affrontati il referendum sulla riforma della giustizia, ma anche il conflitto in Medio Oriente e il rapporto tra Europa e Stati Uniti all’interno dell’attuale sistema internazionale.

Nel corso della conversazione con Fedez e Mr. Marra, la premier ha ribadito che il referendum sulla giustizia non dovrebbe essere trasformato in uno scontro politico tra governo e opposizione: «Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema». Affrontati poi nel dialogo i principali punti della riforma, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il nuovo assetto disciplinare della magistratura e il sistema di selezione dei membri di quelli che sarebbero i nuovi Consigli superiori della magistratura e dell’Alta Corte.

Sulla posizione dell’Italia rispetto all’attacco contro l’Iran, Meloni ha chiarito: «Il nostro lavoro è favorire una de-escalation». Quanto al rapporto fra Italia e Stati Uniti «se chiedi a qualcuno di farsi carico della tua sicurezza, non lo fa gratis», ha specificato la premier, ribadendo la necessità di rafforzare l’autonomia strategica europea, soprattutto nei settori della difesa, dell’energia e delle materie prime.

E sulla polemica circa la presenza della premier al podcast, a rispondere ci ha pensato Fedez con un audio diffuso ai fan via Instagram che fa seguito a una nota dei produttori: la segretaria del Pd Elly Schlein «ha declinato l'offerta in data 17 marzo, mentre nessuna risposta è arrivata dal leader 5 Stelle» Giuseppe Conte. «Proprio sul tema del referendum - viene rimarcato - il podcast ha ospitato esponenti di entrambi gli schieramenti, quello del Sì e quello del No, facendo sedere al tavolo l'ex magistrato Gherardo Colombo, il magistrato Nicola Gratteri, Antonio Di Pietro, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni».

(Unioneonline/v.l.)

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