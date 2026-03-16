Ignazio La Russa conferma, incontrerà i genitori della famiglia nel bosco al Senato ma lo farà dopo il referendum e non in piena campagna referendaria.

«La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo con buona pace delle polemiche inutili», ha detto in un video il presidente del Senato, che ha invitato a Palazzo Madama Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

«Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia», ironizza La Russa. «Diversi esponenti della sinistra, alcuni noti altri a me non noti, hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano 'Il Centro' che dava con una certa rilevanza l'informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data, i genitori degli sfortunati bambini della cosiddetta famiglia del bosco che è su tutti i giornali. È esattamente vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà, ed è vero che su questo tema sono stato sempre molto moderato. È esattamente vero che li vedrò ma non questo mercoledì, perché come tutti sanno questo mercoledì non c'è aula, non sarò a Roma e sono come tutti in attesa della data referendaria, anche per fare campagna».

«Ma la cosa che mi ha veramente stupito – conclude La Russa – è l’acrimonia per un’eventuale visita, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso ai loro signori per incontrare privatamente chi ritiene. Se ne facciano una ragione».

(Unioneonline)

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