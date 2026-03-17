Rapina in casa: momenti di terrore per il calciatore della Roma El AynaouiIn azione una banda di 6 uomini armati. Il giocatore e la sua famiglia chiusi in una stanza. Rubati gioielli e Rolex
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Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano.
Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone.
I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna.
Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della Polizia.
(Unioneonline)