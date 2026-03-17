Armi e rapine: nuovo arresto per il rapper Baby GangIl 24enne è finito in carcere, coinvolte nell’inchiesta altre persone della sua cerchia
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Porto abusivo di armi e rapina: sono le accuse che hanno portato stamani i carabinieri del comando provinciale di Lecco ad arrestare e portare in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, il rapper già al centro di altri procedimenti giudiziari.
In una nota i carabinieri hanno spiegato che da stamani stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare - anche per maltrattamenti - che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte.
(Unioneonline)