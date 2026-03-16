Evacuazione medico-sanitaria, poco prima dell'alba, dalla nave Sea Watch5 che, dopo aver soccorso 2 barconi, aveva a bordo 94 migranti. Alla nave è stato assegnato il porto sicuro di Marina di Carrara.

Durante la notte, la motovedetta Cp319 della guardia costiera ha imbarcato 9 dei migranti, cinque donne e quattro minorenni, che erano a bordo della nave della ong tedesca. Sono tutti sudanesi. Dopo lo sbarco al molo Madonnina di Lampedusa, un minorenne è stato portato al poliambulatorio dove è stato ricoverato. Accanto a lui, la mamma e la sorella.

Ricoverato, pure lui per ipotermia, anche un altro minorenne che viaggiava con due familiari, mentre altri tre sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 154 ospiti. Ieri dalla struttura sono stati trasferiti 250 migranti.

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