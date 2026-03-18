Lui era a casa mentre la mamma era in ospedale per partorire: il bimbo di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo.

Il piccolo era con la zia, che ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti ma comunque troppo tardi per salvarlo: è stato trovato in condizioni ormai disperate. Le manovre di rianimazione non hanno avuto effetto, e i sanitari hanno tentato la corsa in ospedale.

L'ambulanza ha raggiunto d'urgenza l'ospedale Maria Vittoria, dove tra l'altro era ricoverata la madre per il parto, ma anche questo tentativo è risultato inutile. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha fatto un sopralluogo.

Non sarebbe emerso nessun elemento che non confermi che si sia trattato di una fatalità. Nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpicino del bambino.

(Unioneonline)

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