Una giovane donna è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada, adesso ricercato dalla polizia locale. L'incidente mortale si è consumato nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria.

La vittima, una ragazza finlandese di 29 anni: era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso il conducente si è dato alla fuga.

I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.

Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa dell'auto e identificare la persona alla guida.

Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello che aperto un fascicolo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata