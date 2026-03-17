Dramma a Milano dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un tir. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14, in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate nella zona Est della città.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo di 75 anni stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i soccorritori con automedica e ambulanza, che hanno solo potuto constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere.

In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline)

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