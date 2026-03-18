Femminicidio a Bergamo: una donna di 42 anni – Valentina Sarto – è stata uccisa dal marito – Vittorio Dongellini - al culmine dell’ennesimo litigio, in un’abitazione di via Pescaria.

Da quanto si apprende l’omicidio sarebbe stato commesso con diversi colpi di coltello e dopo il delitto l'uomo, 50 anni, avrebbe tentato, invano, di togliersi la vita. Soccorso, è stato poi portato all’ospedale Giovanni XXIII. Poi l’arresto.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

(Unioneonline)

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