Trump davanti a cantiere nuova sala da ballo Casa Bianca: Fatta con denaro mio e dei donatori

(Agenzia Vista) Washington, 19 maggio 2026 "Non credo che verrà mai costruita un'altra cosa del genere, da un punto di vista dei costi. Questo è tutto denaro mio e dei donatori. Questo è esente da tasse. Quindi, tutti parlano del fatto che daranno soldi, che daranno soldi... i soldi che daranno in realtà sono per la sicurezza di questo e di tutta la Casa Bianca. E immagino che probabilmente ne abbiate bisogno al giorno d'oggi", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la mostra delle foto della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev