Salone del Libro, gli editori sardi nel nuovo coordinamento nazionale: "Chiediamo maggiore attenzione alle istituzioni"
Una nuova creatura nel mondo dei libri. È nato un Coordinamento nazionale, la rete che riunisce le rappresentanze editoriali di cui fa parte la Sardegna con Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia. Coinvolte 250 aziende editoriali che chiedono maggiori tutele e maggiore attenzione alle istituzioni.
La presentazione del nuovo Coordinamento nel corso di un incontro che si è svolto in occasione del Salone del Libro a Torino.
Nel video Simonetta Castia per l’Associazione Editori Sardi, , Livio Muci per l’Associazione Pugliese Editori, Chiara Finesso per l’Associazione Editori Veneti.