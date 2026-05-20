Scontro Riformatori-Lega, il Carroccio ''sardo'' difende Salvini: «Impegno costante per la Sardegna»

«Un attacco surreale e ingiustificato quello dei Riformatori al ministro Salvini». Non si è fatta attendere la risposta degli esponenti della Lega nell'Isola alle critiche mosse dal gruppo dei Riformatori in Consiglio Regionale che hanno accusato il Governo e in particolare il Ministro dei Trasporti sul fronte dell'applicazione del principio di insularità in Costituzione. «Salvini ha dimostrato di avere sempre a cuore la Sardegna - hannon detto il segretario sardo Michele Ennas e l'ex presidente del Consiglio Regionale Michele Pais - lo dimostra l'ultimo piano infrastrutturale da oltre 5 miliardi: un investimento senza precedenti».

MICHELE ENNAS SEGRETARIO LEGA SARDEGNA

MICHELE PAIS EX SEGRETARIO LEGA SARDEGNA