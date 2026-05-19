Grave incidente sulla 131 Dir: feriti e traffico paralizzatoScontro nel tratto di Selargius, in direzione Sestu. Sul posto quattro ambulanze e le forze dell’ordine. Circolazione in tilt e lunghe code
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Momenti di forte tensione nella serata di oggi lungo la 131 Dir, territorio di Selargius in direzione Sestu, dove intorno alle ore 20 si è verificato un grave incidente stradale.
Il traffico si è completamente bloccato e con lunghe code lungo tutta l’arteria. Sul luogo dell’incidente sono intervenute ben quattro ambulanze del servizio di emergenza sanitaria, oltre alle forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.
Gli automobilisti sono stati invitati a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.
- IN AGGIORNAMENTO –