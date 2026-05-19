Momenti di forte tensione nella serata di oggi lungo la 131 Dir, territorio di Selargius in direzione Sestu, dove intorno alle ore 20 si è verificato un grave incidente stradale. 

Il traffico si è completamente bloccato e con lunghe code lungo tutta l’arteria. Sul luogo dell’incidente sono intervenute ben quattro ambulanze del servizio di emergenza sanitaria, oltre alle forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Gli automobilisti sono stati invitati a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.

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