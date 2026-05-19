Tentato omicidio a Uta. Quello che sembrava un incidente stradale, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, sarebbe invece un atto deliberato.

Un uomo di 36 anni in monopattino è stato travolto ieri sera da un’automobile. Inizialmente si pensava a un normale investimento, ma le indagini dei carabinieri di Uta e della Compagnia di Iglesias hanno accertato che tra i due c’era stato un litigio. E che il veicolo avrebbe puntato deliberatamente il 36enne in monopattino, che viaggiava sulla corsia opposta, travolgendolo.

Il responsabile è stato rintracciato e arrestato a Decimomannu su disposizione del pm Marco Cocco, poi trasferito nel carcere di Uta.

La vittima si trova in ospedale: l’uomo è ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

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