Gli era stato imposto dal giudice il divieto di avvicinare l’ex compagna perché ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia. Eppure ieri i carabinieri di Cagliari l’hanno sorpreso in auto assieme alla donna. Così per un 28enne residente a Pabillonis è scattato l’arresto.

L’episodio si è verificato durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando i carabinieri hanno proceduto al fermo di un’utilitaria e, nel corso delle procedure di identificazione degli occupanti, hanno accertato che l’uomo viaggiava in compagnia della ex compagna in violazione degli obblighi che gli erano state imposte: dagli approfondimenti è emerso che il giovane era destinatario di una misura cautelare che gli imponeva il divieto assoluto di avvicinarsi alla donna, provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria in relazione a precedenti condotte di maltrattamenti in famiglia. Attualmente il 28enne si trova agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/A.D)

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