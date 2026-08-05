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Montevecchio: un documentario e una nuova ''posada'' per il cammino minerario di Santa Barbara

Il racconto firmato dalla regista Isabel Vera e le dichiarazioni del sindaco Marco Pala, che punta a rafforzare l'accoglienza e rispondere alla crescita dei camminatori

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Isre, il neo presidente Leonardo Moro: «Puntiamo a valorizzare il nostro grande patrimonio»

Il programma dell'ex vicesindaco di Nuoro, alla guida del primo grande ente culturale dell'Isola

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Folklore, che passione! “Is Pariglias” ad Assemini: un abbraccio tra popoli lungo 50 anni

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In cerca di mondi immaginari: “Next Retro”, i dieci anni del festival “Ucronie”

Parla il direttore artistico Andrea Congia

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Cala Gonone a tutto jazz: al via da giovedì prossimo il Festival Internazionale

Si parte giovedì con il sax di Lakecia Benjamin, sei candidature ai Grammy

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“Anderas”: tre giorni dedicati alla letteratura e poesia in lingua sarda

Luciana Onnis: «La produzione letteraria in limba è florida e non conosce la parola crisi».

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Volevo essere l’ingegner Carta”, a Cagliari la presentazione del libro di Franco Meloni

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