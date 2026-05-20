Usa, storie da Gulf State Park tra sentieri premiati e sostenibilità

Gulf Shores (Alabama, Usa), 20 mag. (askanews) - Un eccezionale sistema di sentieri che sembra un mondo a parte. Immerso nel Gulf State Park, l'Hugh S. Branyon Backcountry Trail attraversa nove ecosistemi distinti, per un totale di 45 chilometri all'interno del Gulf State Park, che si estende tra Gulf Shores e Orange Beach in Alabama, e dove le biciclette fanno parte del programma di bike sharing gratuito. Non a caso è stato votato come miglior sentiero ricreativo degli Stati Uniti d'America per il 2023, 2024 e 2025 dagli "USA Today 10Best Readers Choice Awards!"Intanto nel parco si lavora a una varietà di progetti di conservazione: il ripristino delle dune, il controllo degli incendi, la protezione delle tartarughe marine e la protezione degli uccelli, compresa la cura degli esemplari feriti o con problemi di vista, come ci viene spiegato.In questo caso si sta parlando di un esemplare che ha solo lievi problemi alla vista. Ma in natura quando si caccia si ha solo un'opportunità per catturare la preda e se la perdi rimani affamato. Quindi per ora l'esemplare è stato ritenuto non rilasciabile. Adiacente al lato nord del Gulf State Park c'è poi Gulf Coast Center for Ecotourism & Sustainability, un nuovo campus, come ci spiega il direttore del centro, Travis Langen."Ci troviamo al Gulf Coast Eco Center di Gulf Shores, in Alabama. Il campus è stato finanziato grazie a una sovvenzione del Restore Act. Il Restore Act è una legge federale che ha utilizzato i fondi derivanti dall'accordo per la fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon della BP per finanziare progetti in tutto il sud degli Stati Uniti, negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico e che sono stati colpiti dalla fuoriuscita di petrolio della BP nel 2010. La città di Gulf Shores ha voluto utilizzare parte di questi fondi per costruire un campus dove le persone potessero imparare nozioni di ecologia, conservazione e cosa possono fare per diventare ambasciatori dell'ambiente".La missione del Gulf Coast Center for Ecotourism & Sustainability, consigliato da Sweet Home Alabama e Travel South Usa è promuovere il turismo sostenibile, sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e incoraggiare la gestione responsabile delle risorse naturali al fine di accrescere la resilienza delle comunità.