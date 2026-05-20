Regione, la tassa aeroportuale in Consiglio: si riparte oggi. Dalla mozione di FDI all'ordine del giorno del Campo Largo

Riprendono oggi i lavori del Consiglio Regionale, impegnato a discutere la mozione sulla tassa d'imbarco aeroportuale, presentata dalle opposizione. La proposta di Fratelli d'Italia è per l'abbattimento totale, per dodici mesi. L'occasione per stanziare le risorse è offerta dalla Variazione di Bilancio, il cui esame inizierè domani in Commissione. In aula sono emerse tutte le divisioni e i dubbi in maggioranza dove comunque il taglio, è previsto nel programma, ma limitato ai 6 mesi invernali, in una sorta di sperimentazione. In particolare, Orizzonte Comune spinge per il taglio e il gruppo è arrivato addirittura a presentare due emendamenti alla mozione, poi ritirari. Quasi un avviso sulla scia dell'ultimo vertice di coalizione, a Villa Devoto, durante il quale la Governatrice Todde aveva frenato sull'operazione. La seduta è stata sospesa ieri proprio per consentire un ulteriore approfondimento interno al Campo Largo che dovrebbe sfociare in un ordine del giorno.

PAOLO TRUZZU CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

SANDRO PORCU CAPOGRUPPO ORIZZONTE COMUNE CONSIGLIO REGIONALE

ROBERTO LI GIOI CONSIGLIERE REGIONALE MOVIMENTO 5 STELLE