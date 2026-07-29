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Sanità, FdI attacca Todde su disavanzo e commissariamento delle Asl: «Rinunci allo scudo erariale»

L'affondo di Fausto Piga, la replica della Regione: "Nessun buco, ricostruzioni fantasiose"

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Mozione di FDI: «La Giunta si attivi per istituire in Sardegna il polo nazionale delle terre rare»

"Occasione da cogliere, potrebbe generare dai 3mila agli 8mila posti di lavoro"

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Tajani: «Aiuteremo l'isola a crescere ed essere competitiva»

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''Spazio Salute'', stati generali di FDI a Cagliari: «Fallimentare la gestione della sanità in Sardegna»

Le dichiarazioni del coordinatore regionale Francesco Mura e della senatrice Antonella Zedda: "Un'assurdità l'interim di Alessandra Todde"

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Elmas, la sindaca è Maria Laura Orrù

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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
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Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

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