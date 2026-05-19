In anteprima il video "Quando", il nuovo singolo di Elena Camo

Milano, 19 mag. (askanews) - In anteprima il video "Quando", il nuovo singolo di Elena Camo per Red&Blue Music Relations distribuito da ADA Music Italy."Quando" è un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile e instabile, scandita da silenzi, incomprensioni e timori profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato e sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità lasciando affiorare malinconia e bisogno di connessione, il tutto incorniciato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti, percussioni moderne e atmosfere notturne. Queste sonorità elettropop si fondono con elementi contemporanei per sostenere una linea vocale intensa e diretta che guida l'ascoltatore in un costante crescendo, definendo un'estetica ricercata che coniuga perfettamente l'energia della produzione elettronica con una profonda introspezione sentimentale.Spiega Elena Camocardi, in arte Elena Camo (classe 1991), a proposito del nuovo singolo: "Questo brano rappresenta una parte molto intima del mio percorso artistico e personale. Ho voluto creare un contrasto tra il testo malinconico e una produzione elettronica piu' tagliente e notturna, con synth incisivi e atmosfere tese che accompagnano la crescita emotiva del brano. Anche in studio ho lavorato molto sull'interpretazione vocale, cercando di lasciare imperfezioni ed emozioni reali, proprio per trasmettere quella sensazione di fragilità e sospensione che attraversa tutta la canzone. E' uno dei brani che piu' rappresenta il modo in cui voglio raccontare le emozioni: in maniera diretta, sincera e senza filtri."Il videoclip di "Quando" racconta un viaggio emotivo sospeso tra desiderio, attesa e il timore di esporsi. La protagonista attraversa un hotel infinito, muovendosi incessantemente tra un ascensore e l'altro, come se fosse alla ricerca di qualcosa che non riesce mai a raggiungere davvero.Ad ogni piano, dietro le porte delle camere, osserva frammenti di relazioni diverse: coppie che si amano, che litigano, che si cercano o che hanno smesso di parlarsi. Sono scene intime e universali che rappresentano tutte le sfumature dell'amore contemporaneo.Lei resta in una condizione di eterno transito, mai parte integrante di quelle storie, eppure profondamente scossa da ciò che vede. L'ascensore diventa così il simbolo di una ricerca continua: quella del coraggio necessario per lasciarsi andare e dare voce ai propri sentimenti.Per tutta la durata del video, la protagonista esita di fronte all'invio di un messaggio: "ti amo". Lo scrive, lo osserva, lo trattiene. Solo nel finale trova finalmente la forza di premere invio ma, un attimo dopo, lo cancella e sceglie di aprire un'altra porta, proseguendo il suo viaggio.Un finale aperto che fotografa la fragilità dei legami odierni, spesso sospesi tra ciò che vorremmo dire e ciò che non riusciamo a confessare.