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Monumento a Pelé leggenda del calcio brasiliano allo stadio Jalisco
18 maggio 2026 alle 18:20
Roma, 18 mag. (askanews) - Gli operai hanno utilizzato una gru per installare "La Canarinha", una scultura monumentale raffigurante la leggenda del calcio brasiliano Pelé, davanti allo stadio Jalisco a Guadalajara in Messico.L'opera è stata realizzata dall'artista Alejandro Velazco, in preparazione dei Mondiali di calcio Fifa del 2026. La statua in bronzo, alta nove metri, ritrae Pelé mentre festeggia durante i Mondiali del 1970, i primi disputati proprio in Messico, in cui proprio il Brasile conquistò il trofeo nella finale vinta contro l'Italia per 4 a 1.