''Manovrina'' da giovedi in Commissione. Solinas (M5S): «Spendere bene le tante risorse disponibili»

Al via da giovedi, in Commissione Bilancio, l'esame, in Consiglio Regionale, della Variazione per sviluppo ed emergenze. Si partirà con l'illustrazione della legge affidata all'Assessore Giuseppe Meloni. Testo che poi sarà consegnato alle altre Commissioni per i pareri di merito. Manovrina da 750 milioni per misure di sviluppo e per vecchie e nuove emergenze, è stata definita. Circa 300 i milioni manovrabili. Provvedimento particolarmente atteso anche se rimane probabile la sua approvazione finale in aula, dopo le amministrative del 7 e 8 giugno: «Sappiamo quanto è importante fare in fretta ma anche bene» - ha detto il presidente della Commissione Alessandro Solinas, intervenuto poi sulle prime polemiche ''accese'' dall'opposizione che ha denunciato alcuni interventi puntuali nel testo trasmesso dalla Giunta, e richiamato quindi il Consiglio a un ruolo di controllo e di ''taglio'' di eventuali misure superflue. «Sicuramente è compito del Consiglio fare una valutazione del testo - ha aggiunto Solinas - ma mi concentrerei in questa fase per arricchire il testo e per impegnare la meglio le tante risorse a disposizione».

ALESSANDRO SOLINAS PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE