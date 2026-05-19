Oms, Ghebreyesus: preoccupa la rapidità dell'epidemia di Ebola

Ginevra, 19 mag. (askanews) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus dice di essere "profondamente preoccupato per l'ampiezza e la rapidità" dell'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda. L'Oms riunirà il comitato d'emergenza per valutare raccomandazioni temporanee."Domenica mattina presto - ha detto Ghebreyesus -ho dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per l'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda. È la prima volta che un direttore generale dichiara un'emergenza di questo tipo prima di convocare un comitato d'emergenza. Non ho preso questa decisione alla leggera. L'ho fatto in conformità con l'articolo 12 del Regolamento sanitario internazionale, dopo aver consultato i ministri della Salute dei due Paesi, perché sono profondamente preoccupato per l'ampiezza e la rapidità dell'epidemia. Convoceremo oggi il comitato d'emergenza perché ci consigli sulle raccomandazioni temporanee".