Mons. Staglianò: discernere l'impatto delle tecnologie sull'ambiente

Roma, 18 mag. (askanews) - "L'obiettivo dell'Osservatorio è operare un grande discernimento sull'impatto che le tecnologie ambientali hanno sull'ambiente, però qui soprattutto noi puntiamo, essendo la nostra prospettiva teologica, sulle questioni che l'ambiente pone a livello dell'essere umano, la solitudine, la depressione, la dipendenza dalle stesse tecnologie. E' impossibile che in una società così iperconnessa la gente sia depressa è sempre più sola: ci stanno disconnettendo dalla vita reale. Allora noi con questo Osservatorio cerchiamo di fare un discernimento su tutto questo, mostrando che la teologia non è una speculazione astratta su cose inutili, la teologia riguarda i problemi veri della vita della gente cui cerchiamo di dare una soluzione". Così mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia (PATH), commenta la nascita dell'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali, promosso dalla stessa Accademia.