Marino (Asl Roma4): con Anguillara rafforziamo sanità prossimità

Roma, 18 mag. - "L'apertura dell'Ospedale di Comunità di Anguillara Sabazia rappresenta un passaggio importante per la ASL Roma 4 e per tutto il territorio", dichiara Rosaria Marino, Direttrice Generale della ASL Roma 4. "Questa struttura non sostituisce l'ospedale per acuti, ma completa la filiera delle cure, offrendo ai cittadini un luogo più vicino, più adeguato e più umano nei momenti in cui serve assistenza continuativa, ma non un ricovero ospedaliero complesso. È un presidio pensato per accompagnare i pazienti nel passaggio tra ospedale e ritorno a casa, sostenendo le dimissioni protette, il recupero funzionale e la presa in carico delle fragilità. Con Anguillara rafforziamo concretamente la sanità di prossimità e confermiamo l'impegno della ASL Roma 4 nel costruire servizi territoriali più integrati, moderni e accessibili".