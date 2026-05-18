Gianni Fiorellino torna con uno show-evento alla Reggia di Caserta

Napoli, 18 mag. (askanews) - Dopo il concerto allo Stadio Maradona del 2024 Gianni Fiorellino si prepara a tornare live con uno show di cui dice "lo potrò scrivere nel mio curriculum per sempre". Mercoledì 24 giugno 2026 sarà in concerto alla Reggia di Caserta. "Sarà uno spettacolo diverso perchè ho il piacere di condividere il palco con degli amici. come Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella e la signora Maria Grazia Cucinotta, avremo uno scambio culturale e musicale non indifferente".Federico Zampaglione dei Tiromancino sarà la guest star della serata, che avrà anche l'orchestra dal vivo.Con 18 album all'attivo, due partecipazioni a Sanremo, Gianni Fiorellino in oltre 20 anni di carriera ha percorso tante strade artistiche guardando indietro di sedice così."Era un Fiorellino che ha avuto tanti incidenti artistici e umani, quello di adesso è sicuramente giunto a una serenità interiore, io non mi sento mai arrivato, sono sempre sul punto di partenza. Dipende da quanto amore uno riesce a donare continuerò questa strada. Quello di adesso è quello che mi aspetto sarà domani".Per questo promette al suo pubblico una serata ricca di musica suonata, con uno spettacolo impreziosito da ballerini, grandi musicisti e forti emozioni.