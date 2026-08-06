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Spiagge della Sardegna

Un grifone
Un grifone
L’intervento

Tre giovani grifoni salvati tra Bosa e Alghero: migliorano dopo le cure a Bonassai

Erano debilitati e disidratati: se le terapie daranno i risultati sperati potranno tornare in libertà
SALVATORE MONTISCI
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La Maddalena. Un momento della celebrazione del 25 aprile (Foto Ronchi)
La Maddalena. Un momento della celebrazione del 25 aprile (Foto Ronchi)
Il ricordo

La Maddalena, celebrazioni per l’anniversario della Liberazione

Nell’isola nel 1943 si tenne un’importante battaglia
Claudio Modesto Ronchi
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Leonardo Marras e Gian Vincenzo Belli (foto ufficio stampa)
Leonardo Marras e Gian Vincenzo Belli (foto ufficio stampa)
l’iniziativa

La quarta edizione di Navigantes farà tappa a La Maddalena

L'iniziativa sull'identità è curata dalla Fondazione Maria Carta
Giampiero Marras
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I funerali di Sebastiano Marrone a Buddusò (foto Busia)
I funerali di Sebastiano Marrone a Buddusò (foto Busia)
il lutto

A Buddusò i funerali di Sebastiano Marrone: chiesa gremita e lutto cittadino

Picchetto d’onore all’arrivo della bara avvolta nel tricolore. Presenti numerosi rappresentanti nazionali dell’Arma
Andrea Busia
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Forestas con la sindaca Tirotto e l'assessore Speziga (foto concessa)
Forestas con la sindaca Tirotto e l'assessore Speziga (foto concessa)
Ambiente

Castelsardo, sentieri naturalistici: accordo tra Forestas e Comune

Obiettivo creare una serie di percorsi da inserire nella rete sarda
Mariangela Pala
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Un'immagine di Siris (foto di Giacomo Pala)
Un'immagine di Siris (foto di Giacomo Pala)
Dal 31 agosto

Siris, tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Vincenzo

Il piccolo paese del Parte Montis è pronto a celebrare il suo patrono
Giacomo Pala
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Le rovine antiche di Tharros (foto Pinna)
Le rovine antiche di Tharros (foto Pinna)
i lavori

Cabras, a Tharros arrivano gli archeologi: si scaverà ancora

Presto l’autorizzazione a procedere nei terreni a uso civico tra le antiche rovine
Sara Pinna
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La previsione

Porto Conte, cinque milioni di investimenti nel bilancio del Parco

Arriva il via libera al documento contabile per le annualità 2023-2025
Caterina Fiori
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Le destinazioni

Ryanair, ecco dove si volerà per la Summer 2023

La compagnia irlandese in estate farà decollare l’aeroporto di Alghero con due nuove rotte (Billund e Venezia) e incrementerà le frequenze di quelle più gettonate
Caterina Fiori
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Il caso

Alghero, nel canale Sant’Efis tonnellate di rifiuti

Gli operai del Comune, che in questi giorni stanno liberando i corsi d’acqua, hanno trovato montagne di rifiuti abbandonati da incivili
Caterina Fiori
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L’iniziativa

La Maddalena, il bilancio della Bit è positivo

Era l’unico Comune dell’Isola con uno stand autonomo. Prossimo appuntamento alla Bitas di Alghero
Claudio Modesto Ronchi
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L’iniziativa

Santa Teresa Gallura, istituito l’albo delle associazioni: è suddiviso in 10 settori

Sarà possibile effettuare il censimento delle realtà associative che operano nel territorio comunale e la regolamentazione dei loro rapporti col Comune
Claudio Modesto Ronchi
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L’iniziativa

La Maddalena, ecco 230 mila euro per il parco giochi e il campo da bocce di via Giotto

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera è stato affidato al geometra Pietro Pirredda
Claudio Modesto Ronchi
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Cala Arena Bianca (Archivio L'Unione Sarda)
Cala Arena Bianca (Archivio L'Unione Sarda)
luoghi da visitare

A Cala Arena Bianca la sabbia più bianca della Costa Smeralda

Affollatissima in alta stagione è pulita, talvolta con posidonie spiaggiate
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La spiaggia di Funtana Meiga (Archivio L'Unione Sarda)
La spiaggia di Funtana Meiga (Archivio L'Unione Sarda)
luoghi da visitare

Spiaggia Funtana Meiga, sabbia bianca e mare profondo

Formata da vari arenili, ecco come raggiungerla
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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