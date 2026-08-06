Spiagge della Sardegna
- Alghero - Riviera del Corallo
- Stintino - Isola Asinara
- Golfo dell’Asinara - Castelsardo
- Costa Paradiso - Isola Rossa
- Santa Teresa
- Arcipelago della Maddalena - Palau
- Costa Smeralda - Baia Sardinia - Cannigione
- Porto Rotondo - Olbia - Golfo Aranci - Porto San Paolo
- San Teodoro - Budoni
- Baronie - Costa degli Oleandri
- Cala Gonone - Golfo di Orosei
- Ogliastra nord
- Ogliastra sud
- Costa Rei - Castiadas - Villasimius
- Golfo degli Angeli
- Costa del Sud
- Isola di Sant’Antioco - Sulcis ovest
- Isola di San Pietro
- Costa Verde - Iglesiente
- Sinis - Golfo di Oristano
- Bosa - Capo Marargiu